Раджабов ответил на провокацию Ароняна

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В шахматах нет места для манипуляций и лжи. Эта игра учит нас честности и справедливости. Гроссмейстеры, как носители высоких шахматных званий, вобрали в себя дух этой увлекательной игры и обязаны поддерживать честность не только на доске, но и в своих заявлениях. Но, увы, не в случае с армянским шахматистом, трехкратным олимпийским чемпионом Левоном Ароняном.

Об этом представитель азербайджанской шахматной школы Теймур Раджабов написал в соцсети Facebook в ответ на провокационное заявление армянского шахматиста.

«Во время 44-дневной Второй Карабахской Войны Аронян говорил и писал, что, мол, «готов взять в руки оружие, пойти воевать». Воевать, естественно, против Азербайджана. Но обладая математическим складом ума, думал ли Аронян, что своим заявлением фактически поддерживал территориальные притязания Армении к Азербайджану, воодушевлял сепаратистов в Ханкенди и тем самым, вносил свою «лепту» в еще большую эскалацию ситуации в регионе?», – заявил наш шахматист.

Он указал на то, что шахматы объединяют людей со всех уголков земли, независимо от их культурных, религиозных или политических различий. Эта игра стала символом мира и дипломатии, где даже во времена холодной войны шахматисты были посредниками и символами мира.

«Армяне и азербайджанцы веками жили бок о бок, в добрососедстве, вместе работали, радовались и горевали. Но в 90-х годах армянский шовинизм, сепаратизм и идеи «расового, национального и иного превосходства» завладели умами наших соседей, а также карабахских армян, граждан Азербайджана.

И после 44-дневной Второй Карабахской Войны, когда Вооруженные Силы Азербайджана освободили семь районов страны, приблизительно 30 лет находившихся в армянской оккупации, заставили Армению капитулировать и признать тотальное поражение – Левон Аронян молчал», – говорится в заявлении Раджабова.

«Аронян молчал, когда азербайджанские солдаты показывали разрушенные до основания деревни, райцентры, поселки и города – где все дома и сооружения превратились в груду развалин. Аронян ничего не говорил о Хиросиме Кавказа – Агдаме, городе армянскими оккупантами стертом с лица земли. О разрушенных или превращенных в хлева мечетях, молельные домах. О десятках тысяч зверски замученных, убитых азербайджанцах. О неисчислимых страданиях, причиненных Арменией, армянскими оккупантами и бандами сепаратистов нашей стране.

Нет, он упорно молчал. Вот, ныне заговорил», – сказал Раджабов, отметив, что Аронян в Facebook разразился обвинениями в адрес Азербайджана, слово в слово повторяя слова армянской пропаганды и дезинформации.

«О какой «блокаде» идет речь, когда функционирует дорога Агдам-Ханкенди, работает ППП, досматриваются перемещающиеся в обе стороны грузы. Именно стараниями Азербайджана начали работать обе дороги – Агдам-Ханкенди и Лачын-Ханкенди. Карабах – международно признанная земля Азербайджана, что признает и мировое сообщество, и, с недавних пор и Армения. И армяне, живущие там, должны интегрироваться в Азербайджан. И принимать продовольствие, которое предлагает азербайджанское государство, а не закрывать дорогу Агдам-Ханкенди», – заявил Раджабов.

«Давайте будем честными. Честность гроссмейстера – это не просто этический стандарт, но и ключ к уважению и доверию со стороны шахматного сообщества и общества в целом. Каждое лживое заявление подрывает доверие к шахматисту и вредит репутации всего мира шахмат. И не стоит забывать, что гроссмейстеры несут ответственность за свои слова и действия и должны придерживаться высоких стандартов честности», – говорится в заявлении Раджабова.