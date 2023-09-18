Юсиф Эйвазов: Сцена театра устарела

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В Азербайджанском государственном театре оперы и балета продолжаются ремонтные работы.

Об этом заявил директор театра, народный артист Юсиф Эйвазов. По его словам, сцена театра устарела.

«Сцена должна быть отремонтирована, чтобы можно было ставить современные представления. В настоящее время ведутся активные работы по ремонту, приглашены специалисты из-за рубежа. Акустическая система театра, а также часть, где располагается оркестр, также должны быть отремонтированы, чтобы соответствовать современным стандартам. Мы стараемся завершить ремонт в кратчайшие сроки, но работы, вероятно, продлятся больше года. Мы должны восстановить театр таким образом, чтобы он мог функционировать еще сто лет», – приводит АПА его слова.

Директор подчеркнул, что, несмотря на ремонтные работы, театр продолжает функционировать.