Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание народному писателю Казахстана Олжасу Сулейменову по случаю 90-летия.

«Уважаемый Олжас Сулейменов!

Сердечно поздравляю Вас – выдающегося представителя современной литературной мысли и известного общественного деятеля с 90-летним юбилеем. Желаю Вам крепкого здоровья и успехов в многогранной деятельности.

Как великий поэт, публицист, литературовед и исследователь, Вы являетесь одной из знаковых личностей тюркского мира, обладающей врожденным художественным талантом. Пронизывающие Ваши произведения высокие гражданские идеалы всегда внушали глубокую любовь широкой читательской аудитории к Вашему творчеству, отличающемуся приверженностью традициям и глубоким колоритом. Каждое новое произведение, созданное Вами на основе веры в то, что планетарное мышление формируется именно на базе национальных ценностей, становилось ярким культурным событием. Ваш богатый жизненный путь как яркой литературной личности является примером бескорыстного служения родине и народу.

Всегда с удовлетворением вспоминаем Вашу бурную деятельность на общественно-политической арене начиная с 80-х годов прошлого века. То, что Вы на каждом шагу всем сердцем поддерживали правое дело Азербайджана и считаете нашу Победу историческим достижением всего тюркского мира, придает нам духовную силу.

Ваш вклад в укрепление солидарности между тюркскими народами и расширение взаимных гуманитарных связей неоспорим. Ваше отношение к нашей стране является для нас истинным критерием дружбы и братства.

Уверен, что созданное Вами наследие и впредь будет иметь особую значимость с точки зрения воспитания грядущих поколений в духе почтения к нашему общему прошлому и культурно-духовному достоянию», — говоритя в тексте поздравления.