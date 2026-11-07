В возрасте 88 лет умерла народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина. Об этом сообщила ее дочь Мария Шукшина в Telegram-канале.

14 октября актрису доставили в реанимацию из-за проблем с сердцем.

Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. Училась во ВГИКе в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Широкую известность ей принесли роли в фильмах Василия Шукшина «Печки-лавочки» и «Калина красная». В 1964 году она вышла за него замуж, у них родились дочери Мария и Ольга.

После смерти режиссера в 1974 году актриса продолжала сниматься и участвовала в сохранении его наследия. Актриса известна по ролям в фильмах «Они сражались за Родину», «12 стульев», «Вам и не снилось». В 1984 году ей присвоили звание народной артистки РСФСР.