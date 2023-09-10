Иранский генерал: Некоторые силы пытались подорвать дружбу между Баку и Тегераном (фото)

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Завершилось состоявшееся в Азербайджане III заседание «Совместной комиссии» по военному сотрудничеству между Министерством обороны Азербайджана и Генеральным штабом Вооружённых Сил Исламской Республики Иран.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

На встрече, состоявшейся в Управлении международного военного сотрудничества, были обсуждены итоги переговоров. Стороны вновь обменялись мнениями относительно расширения отношений по ряду направлений сотрудничества в военной сфере.

В заключительном слове встречи глава делегации Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-майор Мохаммад Ахади отметил, что в последние дни некоторые силы пытались подорвать дружбу и добрососедские отношения, существующие между Ираном и Азербайджаном путем распространения необоснованной и ложной информации.

В этой связи подчеркнута важность взаимных визитов и встреч, проводимых на рабочем уровне.

Реализованные на заседании Совместной комиссии меры получили высокую оценку, было подчеркнуто, что имеется хорошая основа для развития двустороннего, регионального и международного сотрудничества между странами.