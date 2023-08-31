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Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов УЕФА

Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов УЕФА

Английский «Манчестер Юнайтед» и германская «Бавария» сыграют в одной группе футбольной Лиги чемпионов. Жеребьевка прошла в Монако, уточняет ТАСС.

В групповом этапе турнира примут участие 32 команды, которые разбиты на восемь групп. «Манчестер Юнайтед» и «Бавария» попали в группу А вместе с датским «Копенгагеном» и турецким «Галатасараем». В группе B оказались испанская «Севилья», английский «Арсенал», нидерландский ПСВ и французский «Ланс». Группу С составили итальянский «Наполи», испанский «Реал», португальская «Брага» и германский «Унион». Испанский «Реал Сосьедад» выступит в группе D с португальской «Бенфикой», итальянским «Интером» и австрийским «Зальцбургом».

В группу Е попали нидерландский «Фейенорд», испанский «Атлетико», итальянский «Лацио» и шотландский «Селтик». В группе F сыграют французский «Пари Сен-Жермен», германская «Боруссия» из Дортмунда, итальянский «Милан» и английский «Ньюкасл». Действующий победитель Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити» выступит в группе G с германским «Лейпцигом», сербской «Црвеной Звездой» и швейцарским «Янг Бойз». В группе Н оказались испанская «Барселона», португальский «Порту», украинский «Шахтер» и бельгийский «Антверпен».

В плей-офф выйдут по две лучшие команды каждого квартета. Первые матчи группового этапа пройдут 19 сентября. Финал турнира состоится 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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