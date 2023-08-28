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Иран будет наблюдать за учениями ОДКБ

Иран будет наблюдать за учениями ОДКБ

Страны ОДКБ пригласили представителей Саудовской Аравии, Ирана, КНР и Монголии в качестве наблюдателей на учения «Боевое братство – 2023», которые пройдут в Беларуси.

Об этом заявил на брифинге начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

«В качестве наблюдателей на учения, проводимые в Республике Беларусь, приглашены представители государств, не являющихся членами ОДКБ: Королевства Саудовская Аравия, Исламской Республики Иран, Китайской Народной Республики и Монголии», – сказал он.

Как отметил начальник штаба, данный вопрос рассматривался в ходе консультаций представителей заинтересованных министерств и ведомств государств – членов ОДКБ на штабных переговорах и согласован по линии министерств иностранных дел. «В настоящий момент проводится работа по согласованию приглашения наблюдателей на учения «Нерушимое братство» на территории Таджикской Республики», – добавил Сидоров.

На предстоящих учениях ОДКБ будет сделан акцент на применении беспилотников и мерах по борьбе с ними, сообщил начальник штаба.

«Будет много новых эпизодов отрабатываться, сейчас я не буду в полном объеме раскрывать замысел учений. Но одна из таких тем, о которых я могу сказать, – это будет активное применение беспилотных летательных аппаратов, а также меры по противодействию их применению со стороны противоборствующей стороны. Это один из основных вопросов», – сказал Сидоров, отвечая на соответствующий вопрос. Кроме того, по его словам, «будут отрабатываться вопросы радиоэлектронной борьбы».

Совместное оперативно-стратегическое учение ОДКБ «Боевое братство – 2023» пройдет на территории Беларуси с 1 по 6 сентября.

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