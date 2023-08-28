Европейские страны проявляют интерес к иранским беспилотникам

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Несколько стран Европы пожелали приобрести у Ирана беспилотники, сообщил представитель Министерства обороны страны Реза Талаи Ник агентству Tasnim.

По словам военного, Тегеран будет экспортировать свои дроны, когда удовлетворит собственные потребности и при условии, что этому не будут препятствовать «соображения в области политики и безопасности» относительно заказчика. Также Иран намерен гарантировать, чтобы беспилотники не использовались ненадлежащим образом.

Называть страны, которые выразили интерес к их покупке, Реза Талаи Ник отказался, отметив, что те пожелали остаться анонимными.