Детали столкновения «кадыровцев» с дагестанцами: 20 погибших, 40 раненых

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Во временно захваченной россиянами Михайловке Запорожской области произошел конфликт между подразделениями российской армии с многочисленными жертвами. Об этом 14 августа сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), созданный Силами спецопераций ВСУ.

«По информации от подполья, в субботу, 12 августа, в поселок Михайловка Васильевского района прибыли российские пропагандисты, для съемки сюжета о «большом вкладе» высокопоставленного чиновника из «кадыровцев» в развитие захваченных территорий», – сообщили в ЦНС.

Там добавили, что в этот же день около 20.00 в районе местного центрального парка произошла словесная перепалка между «кадыровцами» и дагестанцами из другого подразделения российских войск. Отмечается, что во время ссоры один из них открыл огонь в воздух из стрелкового автоматического оружия.

«В ходе стычки одному из них были нанесены многочисленные колото-резаные повреждения, несовместимые с жизнью. Это привело к открытому противостоянию между подразделениями с применением подствольных гранатометов ГП-25 «Костер», ручных наступательных гранат и стрелкового автоматического оружия», – говорится в сообщении.

В ходе боя, как отмечают в ЦНС, успех сопутствовал дагестанцам.

«С обеих сторон безвозвратные потери составили 20 военнослужащих подразделений РФ, раненых – более 40. Командир «кадыровского» подразделения (вероятно, в звании полковника) в качестве наказания отправлен на передовые позиции. Так держать!» – подытожили в Центре нацсопротивления.