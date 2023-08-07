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Коротченко: Марсель – исконно армянский город, Эмманюэль

Коротченко: Марсель - исконно армянский город, Эмманюэль

Политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко обратился в соцсети «Фейсбук» к президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

«Как тебе такое, Эмманюэль Макрон?

Марсель – исконно армянский город. Поэтому президент Франции Эмманюэль

Макрон должен создать необходимые условия, чтобы армяне со всего мира могли бы беспрепятственно прибывать в Марсель, обустраиваться там за счет французского бюджета с выплатой подъемных в размере 20 тысяч евро каждому армянскому релоканту. Каждый из вновь пребывших в Марсель армян получит по упрощенной процедуре гражданство ЕС.

Марсель с окрестностями должен получить статус самоуправляемой автономной территориальной единицы с особым статусом, со своим парламентом и названием – Марсах (Республика Марсах). Будет и столь долго ожидаемый идеологом Саркисом Цатуряном выход к морю. Париж должен ежегодно дотировать Марсах в размере 500 млн. евро.

P.S. А если Макрон заупрямится и будет препятствовать справедливому требованию народа Марсаха на самоопределение – против Франции должны быть введены международные санкции за геноцидальную политику». – отметил эксперт.

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