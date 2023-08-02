Иран представил новые корабли, оснащенные крылатыми ракетами

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Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сегодня начали военные учения в Персидском заливе. Военные учения проходят на островах Абу-Муса, Назеат, Большой Томб и Малый Томб в Иране.

Цель учений состоит в том, чтобы «продемонстрировать мощь военно-морского флота КСИР, а также боевую и оборонную готовность для защиты безопасности Персидского залива и иранских островов», говорится в сообщении КСИР, передает агентство Tasnim.

Различные подразделения ВМС КСИР, в том числе боевые, военно-морские, ракетные, беспилотные, подразделения быстрого реагирования, радиоэлектронной борьбы и воздушно-десантные подразделения, поддерживаемые Воздушно-космическими силами КСИР, применяют ряд военных тактик в ходе учений.

Командующий ВМС КСИР заявил, что суда «специального подразделения Ходжаджи» впервые были оснащены ракетами с дальностью действия 600 километров для обеспечения безопасности Абу-Муса и других иранских островов.

Военно-морской флот КСИР также задействовал в учениях ракетные катера, развивающие скорость до 90 узлов, беспилотные летательные аппараты, дистанционно управляемые военно-морские корабли с искусственным интеллектом, самолеты-амфибии и высокоточные морские баллистические ракеты.