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Беларусь и Иран подписали меморандум о военном сотрудничестве

Беларусь и Иран подписали меморандум о военном сотрудничестве

Оборонные ведомства Беларуси и Ирана подписали меморандум о военном сотрудничестве и определили план такого взаимодействия на текущий год. Об этом сообщается на сайте Минобороны Беларуси.

В ходе официального визита министра обороны Беларуси Виктора Хренина в ИРИ состоялась встреча с министром обороны и поддержки вооруженных сил Ирана Мохаммадом Реза Аштиани.

«По итогам встречи сторонами подписаны меморандум о взаимопонимании между министерством обороны Республики Беларусь и министерством обороны и поддержки вооруженных сил Исламской Республики Иран о военном сотрудничестве, а также план двустороннего военного сотрудничества на текущий год», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, а также обсудили вопросы состояния и перспектив развития взаимодействия в военной сфере.

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