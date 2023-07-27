Мадат Гулиев обсудил с Гюлером военно-техническое сотрудничество (фото)

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Министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев и министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер провели встречу на полях 16-й Международной выставки оборонной промышленности «IDEF-2023».

Об этом говорится в сообщении Министерства оборонной промышленности Азербайджана.

Мадат Гулиев поздравил Яшара Гюлера с назначением на должность министра национальной обороны и отметил успешное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в сфере оборонной промышленности.

В ходе встречи Гюлер заявил, что Азербайджан и Турция будут наращивать сотрудничество в оборонной промышленности.

Он отметил, что есть новые возможности и перспективы для расширения существующего сотрудничества.

По его словам, работа в этом направлении будет проведена в короткие сроки в соответствии с поручениями глав двух стран.

На встрече были обсуждены перспективы взаимного военно-технического сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.