В Иране разработали обновленный дрон Shahed-149 Gaza (фото)

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В Иране Корпус стражей исламской революции (КСИР) представил модернизированную версию беспилотника «Shahed-149 Gaza», что был первоначально сконструирован еще весной 2021 года авиастроительной компанией Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation.

Об этом сообщает IRNA.

В воскресенье были опубликованы кадры беспилотника на авиабазе «Шахид Карими» в центре города Кашан. Также представлено описание и технические характеристики обновленного БПЛА.

В сообщениях говорится, что беспилотник был оснащен новой системой шасси и точкой подвески.

Как утверждается, «Shahed-149 Gaza» является усовершенствованным высотным беспилотным боевым самолетом большой продолжительности полета, способным летать более 35 часов и преодолевать 7000 километров за одну миссию. В носовой части аппарата Shahed-149 Gaza находится небольшая камера. Под крыльями есть пилоны для вооружений.

«Иранские военные полагаются на этот самолет для улучшения своего потенциала разведки, наблюдения и рекогносцировки», – говорится в публикации.