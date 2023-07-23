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Рухнул объем денежных переводов из России в Армению

Рухнул объем денежных переводов из России в Армению

Россияне стали совершать меньше денежных переводов в Грузию, Казахстан и Армению. Об этом сообщает РБК.

Так, за май 2023 года россияне перевели $625,9 млн в Грузию, Казахстан и Армению. Отмечается, что нынешний объем переводов снизился на 33% по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года.

Сейчас финансовый поток иссякает по нескольким причинам – часть релокантов вернулась в Россию, некоторые банки испытывают трудности с системами переводов из-за санкций. И в качестве третьей причины эксперты называют нежелание иностранных банков попадать под вторичные санкции.

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