«Оказывается, в Лондоне наслышаны о сайте Minval, и МИ-6 напрямую работает с этим изданием»

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Судя по всему, неудовлетворительные результаты для России в развязанной ею же войне в Украине, негативно сказываются не только в военно-политической сфере, экономике, настроениях общества северной страны, но дают о себе знать и на дипломатической деятельности.

Если к этим факторам добавить еще и «пригожинский мятеж», то нервозность некоторых представителей внешнеполитического ведомства, в определенном смысле понять можно. Непонятно другое: насколько оправдано снимать психологический стресс, сублимируя его в некую обиду в отношении азербайджанских СМИ, в частности, сайта Minval.az?

Как мы уже сообщали, вчера посольство России в Азербайджане направило открытое письмо в редакцию Minval, в котором было высказано недовольство в менторско-назидательном духе некоторыми статьями коллектива редакции.

Откровенно говоря, реакция российской стороны на справедливую критику нашего издания не была неожиданностью. Напомним, что еще в марте прошлого года, после начала агрессии в Украине, Роскомнадзор предусмотрительно заблокировал Minval и ряд других азербайджанских сайтов за объективное освещение российско-украинской войны.

В России решили, что правдивость азербайджанских СМИ, которая «разлагает и вносит смуту» в российское общество ни к чему, и было принято судьбоносное решение, оградившее Москву от «угрозы» извне. Удивило само содержание письма, составленного довольно сумбурно. Да и вопросы, затронутые в послании, носили криминально-конспирологический характер, и больше напоминали схему какого-то детективного романа. Естественно, красной линией в письме проходил «англосаксонский» след, который не ускользнул от всевидящего ока сотрудников посольства. Редакция ответила на «гневное» письмо российского посольства но мы решили также узнать мнение по данному вопросу азербайджанских экспертов в области СМИ. Можно ли считать подобное действие российской стороны вмешательством во внутренние дела Азербайджана, и насколько обоснованы претензии, высказанные в открытом письме?

В беседе с Minval главный редактор издания «Айна-Зеркало», председатель Союза журналистов Азербайджана Эльчин Шихлы заявил, что не считает данное письмо посольства РФ вмешательством во внутренние дела нашей страны, поскольку Minval.az не является государственным изданием.

«Оно не имеет отношения к правительству или другим государственным структурам, но, тем не менее, я полагаю, что вмешательство в дела СМИ не должно иметь места нигде и ни при каких обстоятельствах», – сказал он.

По мнению Эльчина Шихлы, данный шаг продиктован имперской привычкой указывать и наказывать, если это возможно, инакомыслящих. «Кроме того, российское посольство не имеет никакого морального права указывать, предъявлять претензии к нашим СМИ. Поскольку российские СМИ с самого начала карабахского конфликта неизменно занимали несправедливую позицию армянской стороны. И российская сторона на виду улыбаясь в лицо, пожимая руки, на деле выступала с армянских позиций», – подчеркнул главный редактор «Айна-Зеркало».

Глава СЖА коснулся также «англосаксонского следа» и «использование Minval» в информационно-пропагандистской кампании Лондона. «Мне кажется, что большинство россиян почему-то везде ищут происки англосаксов, что не делает им чести.

Если они видят в данном случае руку Лондона, который заказывает какие-то статьи, вырисовывается интересный вариант. Оказывается, в Лондоне наслышаны о сайте Minval, и МИ-6 (служба внешнеполитической разведки Великобритании – ред.) напрямую работает с этим, и возможно, другими азербайджанскими изданиями. Чушь несусветная», – иронично заметил наш собеседник.

Что касается вопроса о вооружении российскими миротворцами карабахских армян, и отсылки на декларацию о союзничестве, отмеченными в письме, то, по словам Эльчина Шихлы, это и вовсе выглядит смешно.

«И до декларации о союзничестве был подписан документ. В ноябре 2020 года было заключено трехстороннее соглашение, в котором есть пункт о том, что российские миротворцы должны обеспечить демилитаризацию Нагорного Карабаха (ныне Карабахского региона – ред.). То есть, в регионе не должны оставаться вооруженные формирования, как из Армении, так и местного сепаратистского режима.

Однако этот пункт не только не выполнен, а, наоборот, российские миротворцы потворствуют армянским бандформированиям, обеспечивают их вооружением. И почему-то военные грузы следуют из Армении. Если Россия признает территориальную целостность Азербайджана, то самообеспечение миротворцев должно производиться по маршруту через азербайджанскую границу с Россией, а не из Армении. Одно только это обстоятельство говорит о том, что РМК полностью поддерживает армянские незаконные вооруженные формирования. Так что, в этом вопросе они совершенно не имеют права голоса», – заключил глава СЖА.

В свою очередь, председатель журналистского объединения «Ени Несил» Ариф Алиев отметил, что ответ стороны на критическую статью в СМИ является вполне нормальным явлением. Оно полностью регулируется и допускается законодательством Азербайджана.

По словам Арифа Алиева, в этом случае Minval может опубликовать письмо российского посольства (как было отмечено выше, это уже было сделано – ред.), а затем выступить с дополнительной статьей, где может доказать свою правоту.

«Вызывает сожаление другое, а именно попытка российского посольства не просто ответить на публикацию, а обвинить издание в каких-то информационных диверсиях, участии в антироссийской кампании и так далее. К сожалению, это присуще российским официальным органам, и в данном случае могу только сказать, что Minval повезло, что издание функционирует в Азербайджане, а не в России. Иначе, никто не стал бы разбираться, отвечать. Просто его закрыли бы или наложили большой штраф», – сказал эксперт.

Как сказал наш собеседник, издание и дальше может развить данную тему, не опасаясь никаких наказаний или тяжелых политических оценок и преследований. «Мне кажется, что посольство России в Азербайджане могло бы это знать и понять. Да, в письме ставятся вопросы, насколько в данном случае Россия совершает факты, описанные в статьях. Мы читали все это не только в лондонских или азербайджанских СМИ. Это широко распространенная информация. Но мы должны оценивать не эти вопросы, а сам факт реакции российского посольства, и насколько это соответствует понятиям о функционировании прессы и законодательству Азербайджана», – заключил Ариф Алиев.

Фарид Теймурханлы