Посольство России «наехало» на «Минвал»

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Посольство России в Азербайджане направило в редакцию Minval открытое письмо. Российским дипломатам не нравятся многие статьи, опубликованные на нашем сайте и ТГ-канале. Посольство РФ отыскало здесь «англосаксонский след» и высказывает нашей редакции обиды, в том числе и на расследование в Великобритании «дела Скрипалей».

Вынуждены напомнить российским дипломатам, что в Азербайджане есть свобода слова и нет цензуры. Тем более правом устанавливать цензурные ограничения в нашей стране не обладают иностранные дипмиссии.

В ближайшее время редакция опубликует ответ на открытое письмо посольства Российской Федерации в Азербайджанской Республике.

Ниже публикуем письмо посольства России в Азербайджане без изменений:

«Вынуждены констатировать регулярные вбросы изданием «Минвал» в информационное пространство Азербайджана материалов антироссийского содержания, в частности, о «российском следе» (https://minval.az/news/124329210) в организации протестов в Гедабеке и о якобы вооружении (https://minval.az/news/124323029) российскими миротворцами карабахских армян.

Недоумение вызывает и интервью судьи (https://minval.az/news/124329931) Конституционного суда, бывшего первого заместителя генерального прокурора Азербайджана И.Наджафова от 26 июня 2023 г., в котором он привел «сенсационные» эпизоды о некой тайной встрече общенационального лидера Азербайджана Г.А.Алиева с неназванным заместителем директора ЦРУ США, предупредившим о якобы готовящемся в 1994 г. российском покушении на его внуков в Лондоне в случае, если он подпишет «Контракт века», что является откровенной ложью. Хотелось бы, чтобы авторский коллектив «Минвала» был более объективным в оценке исторических событий – российская компания «Лукойл» также является участником «Контракта века».

Поднятая в интервью тема планируемого «отравления внуков Г.А.Алиева российскими спецслужбами» в столице Великобритании идет в русле политико-медийной кампании Лондона в стиле «хайли-лайкли».

Вопиющими примерами перекладывания на Россию ответственности за совершенные в Великобритании преступления являются, в частности, отравление бывшего сотрудника ФСБ России А.Литвиненко, смерть при невыясненных обстоятельствах российских бизнесменов Б.Патаркацишвили и А.Перепеличного, загадочное «самоубийство» Б.Березовского и удушение его делового партнера Н.Глушкова, покушение на жизнь и здоровье С.Скрипаля и его дочери Ю.Скрипаль. Не находят должного ответа призывы российской стороны к британским властям предоставить все имеющиеся материалы по упомянутым делам, а также подкрепить обвинения доказательствами, что свидетельствует о незаинтересованности официального Лондона в установлении исполнителей данных преступлений и невольно наводит на мысль о возможной причастности к ним спецслужб Великобритании.

Проводимые англосаксами информационные атаки на Россию осуществляются как под копирку: место действия – Лондон, сенсационное заявление и никаких доказательств. Всё это делается, чтобы «демонизировать» Россию.

Жаль, что издание «Минвал» используется в антироссийской информационно-пропагандистской кампании Лондона здесь, в дружественном Азербайджане, что идёт вразрез с подписанной президентами В.В.Путиным и И.Г.Алиевым 22 февраля 2022 г. Декларацией о союзническом взаимодействии. (http://special.kremlin.ru/supplement/5777)» – отмечается в открытом письме посольства РФ.