Ответ редакции Minval.az посольству Российской Федерации

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Редакция Minval.az ознакомилась с открытым письмом посольства Российской Федерации в Азербайджанской Республике.

Мы с удивлением узнали, что посольство России, на чьей территории информационно-аналитический сайт Minval.az недоступен читателям в результате блокировки «Роскомпозора» за объективное освещение украинской войны, столь внимательно читают наши материалы. Для нас уже давно не новость, что власти России блокируют доступ своим гражданам к не контролируемым Москвой СМИ. Но теперь посольство России указывает нашей редакции, что писать и чего не писать уже не для российской аудитории.

Прежде всего, мы вынуждены напомнить российским дипломатам, что в Азербайджане есть свобода слова и нет цензуры. Тем более правом устанавливать цензуру и раздавать руководящие указания независимым СМИ не обладают аккредитованные в Азербайджане иностранные дипмиссии. Смеем заверить, что Minval.az не является местной «дочкой» российских информационных холдингов. Наша редакция в своей деятельности подчиняется законам Азербайджана, а не указаниям извне.

Наши материалы и о «российском следе» в протестах в Гедабеке, и о том, как под прикрытием российских миротворцев в Карабахе провозится оружие и амуниция для армянских незаконных вооруженных формирований, подкреплены неопровержимыми фактами, включая фотографии, аудио- и видеозаписи. Называть эти материалы «вбросами» как минимум непрофессионально.

Что же касается интервью судьи Конституционного суда, бывшего первого заместителя генпрокурора Азербайджана Исы Наджафова, то считаем своим долгом пояснить: в интервью собеседник журналиста высказывает СВОЮ позицию и свое мнение. За дальнейшими разъяснениями рекомендовали бы уважаемым дипломатам обратиться к самому господину Наджафову, а не в редакцию «Минвала».

Тем более вызывает недоумение старательное перечисление российскими дипломатами претензией к властям Великобритании в открытом письме редакции Minval. Наша редакция находится не в Лондоне, а в Баку, мы не финансируемся правительством Великобритании и не являемся филиалом британской полиции или спецслужб. Предъявлять нам претензии по поводу «дела Скрипалей», расследования отравления А.Литвиненко, гибели Б.Патаркацишвили, А. Перепиличного или подозрительных обстоятельств смерти Б.Березовского по меньшей мере странно.

Что же касается подписанной 22 февраля 2022 года президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным Декларации о союзническом взаимодействии, то первый пункт этого документа гласит:

«Российская Федерация и Азербайджанская Республика строят свои отношения на основе союзнического взаимодействия, взаимного уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости государственных границ двух стран, а также приверженности принципам невмешательства во внутренние дела друг друга, равноправия и взаимной выгоды, мирного урегулирования споров и неприменения силы или угрозы силой».

Попытки устанавливать цензуру в азербайджанских СМИ являются прямым и грубым вмешательством во внутренние дела Азербайджана. Более того, и на официальном уровне, и в СМИ Азербайджана, включая Minval.az, не раз указывалось, что даже в официальных сводках министерства обороны России, посвященных деятельности российского миротворческого контингента, временно размещенного в Карабахе, регулярно используются арменизированные названия городов, сел и населенных пунктов, что является открытым выпадом против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Тем более российским дипломатам должно быть известно, как часто подобные выпады позволяют себе российские СМИ, включая ведущие федеральные каналы.

Выражаем надежду, что в посольстве Российской Федерации внимательно перечитают текст Московской Декларации и сделают выводы, кому и какие претензии здесь следует предъявлять.

Редакция Minval.az