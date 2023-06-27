Российский военный ракетный эсминец «Махачкала» пришвартовался в иранском порту

213 Просмотров

Российский военный ракетный эсминец «Махачкала» пришвартовался во вторник утром в иранском северном портовом городе Бендер-Энзели в рамках программ, направленных на развитие военного сотрудничества между двумя странами, сообщает Mehr.

Цель этой поездки – реализация ирано-российских соглашений о военном сотрудничестве и повышение уровня отношений между двумя странами в морском секторе и развитие морской дипломатии двух стран.

Среди планов этого визита – проведение встречи с командующим Северным флотом, посещение портового города Энзели и свободной зоны этого города, проведение спортивных соревнований и учений PASSEX.