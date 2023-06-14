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Военнообязанные запаса практикуются в стрельбе (фото, видео)

Военнообязанные запаса практикуются в стрельбе (фото, видео)

Согласно утвержденному министром обороны плану подготовки на 2023 год, в Н-ской воинской части продолжаются учебно-тренировочные сборы с группой военнообязанных запаса, проводимые в целях совершенствования их боевых навыков. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В соответствии с планом военнообязанные выполнили практические упражнения стрельб из стрелкового оружия.

До начала стрельб до сведения личного состава были доведены тактико-технические характеристики оружия и правила безопасности, были отработаны нормативы по занятию огневой позиции и приведению оружия в боевое состояние.

На учебной площадке военнообязанные успешно выполнили задачи по обнаружению и уничтожению целей условного противника.

Военнообязанные запаса практикуются в стрельбе (фото, видео) Военнообязанные запаса практикуются в стрельбе (фото, видео)

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