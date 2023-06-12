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Обнародован состав символической сборной Лиги чемпионов УЕФА

Обнародован состав символической сборной Лиги чемпионов УЕФА

В УЕФА собрали символическую сборную Лиги чемпионов сезона 2022/2023.

Как и ожидалось, больше всего представителей в нее делегировали победители –«Манчестер Сити». Эксперты разместили в команде сразу семь игроков чемпионов Англии.

В целом же в символическую сборную попали футболисты лишь трех клубов –«Манчестер Сити», «Интера» и «Реала».

Символическая сборная Лиги чемпионов:

Вратарь: Тибо Куртуа («Реал»);

Защитники: Федерико Димарко, Алессандро Бастони (оба – «Интер»), Рубен Диаш, Кайл Уокер (оба – «Манчестер Сити»);

Полузащитники: Родри, Джон Стоунз, Кевин де Брюйне (все – «Манчестер Сити»);

Нападающие: Винисиус Жуниор («Реал»), Бернарду Силва, Эрлинг Голланд (оба –«Манчестер Сити»).

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Обнародован состав символической сборной Лиги чемпионов УЕФА
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Обнародован состав символической сборной Лиги чемпионов УЕФА

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