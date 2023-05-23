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Кремль: нападение «диверсантов» на Белгородскую область «вызывает глубокую озабоченность».

Кремль: нападение «диверсантов» на Белгородскую область «вызывает глубокую озабоченность».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нападение «диверсантов» на Белгородскую область «вызывает глубокую озабоченность».

«Безусловно, то, что вчера произошло, вызывает глубокую обеспокоенность. Это лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны. Это требует от нас больших усилий. Эти усилия продолжаются, продолжается и специальная военная операция, чтобы в будущем не допускать подобных проникновений», — сказал журналистам Песков по «Интерфаксу»).

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Кремль: нападение «диверсантов» на Белгородскую область «вызывает глубокую озабоченность».
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Кремль: нападение «диверсантов» на Белгородскую область «вызывает глубокую озабоченность».

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