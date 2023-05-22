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Босния и Герцеговина начнет переговоры о строительстве газопровода для российского газа

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Правительство Боснии и Герцеговины (БиГ) начнет переговоры о строительстве газопровода для поставок в страну российского газа.

Об этом в интервью РИА Новости сообщил руководитель представительства Республики Сербской в России Душко Перович.

По его словам, Совет министров Боснии и Герцеговины выразил одобрение началу переговорного процесса. Перович при этом подчеркнул, что если раньше переговоры велись на уровне межправительственной комиссии Россия — Босния и Герцеговина, то сейчас переговоры будут вестись с Сербией, так как БиГ будет подсоединена к трубопроводной транзитной системе Сербии.

Перович подчеркнул, что после одобрения правительства этот вопрос будет рассматриваться на Президиуме БиГ. По информации дипломата, два члена Президиума не будут поддерживать данное решение. Поэтому вопрос будет далее обсуждаться в Парламентской ассамблее страны.

Перович также заявил, что для решения вопроса о строительстве газопровода планируется формирование рабочей группы.

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