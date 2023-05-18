Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку «Исламского джихада» | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна |
Главное Новость

В Азербайджане большинство проблем возникает с признанием дипломов украинских вузов

image

Большинство проблем возникает с признанием дипломов выпускников украинских вузов.

Об этом сообщила журналистам председатель Агентства по обеспечению качества в образовании Улькер Саттарова, передает АПА.

По ее словам, в основном проблема граждан связана с границей: «Наши граждане редко бывают там во время учебы. Во время встреч с украинской стороной мы довели эту проблему до их сведения и по их просьбе представили список университетов, с которыми у нас больше проблем. Еще раз обращаюсь к гражданам, в период учебы необходимо находиться в той стране. Пусть уточняют, прошел ли университет аккредитацию. Как известно, в связи с ситуацией в Украине находиться там очень рискованно».

Теги:
Из этой рубрики
image
Новость

В Азербайджане большинство проблем возникает с признанием дипломов украинских вузов

2023/05/18, 12:55
Новость

Минобороны Украины: Россияне продвинулись внутри Бахмута

2023/05/17, 15:45
63402800 605
Новость

ISW: Россия начала кампанию по срыву украинского контрнаступления

2023/05/15, 11:14
12yaccarino lmjz facebookJumbo
Новость

Илона Маска раскритиковали из-за нового главы Twitter

2023/05/13, 13:50
725a125f e3d6 33d9 aa8b 487d762a6c18 850
Новость

Начинается внедрение счетчиков азербайджанского производства

2023/05/13, 13:18
344287971 1853160971730102 76964522608389433 n
Новость

Стали известны подробности о графике трехсторонней встречи в Брюсселе

2023/05/13, 12:13
Screenshot 641
Новость

Пашинян поехал к Путину каяться и извиняться

2023/05/09, 09:35
Kolonna
Новость

МИД Франции об атаке на Кремль

2023/05/04, 12:30
86f15595 8a49 3d53 88f9 3b3bd7c5f4e7 850
Новость

Акар: За последние десять дней турецкая армия нейтрализовала около 40 террористов

2023/05/03, 17:20