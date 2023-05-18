В Азербайджане большинство проблем возникает с признанием дипломов украинских вузов

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Большинство проблем возникает с признанием дипломов выпускников украинских вузов.

Об этом сообщила журналистам председатель Агентства по обеспечению качества в образовании Улькер Саттарова, передает АПА.

По ее словам, в основном проблема граждан связана с границей: «Наши граждане редко бывают там во время учебы. Во время встреч с украинской стороной мы довели эту проблему до их сведения и по их просьбе представили список университетов, с которыми у нас больше проблем. Еще раз обращаюсь к гражданам, в период учебы необходимо находиться в той стране. Пусть уточняют, прошел ли университет аккредитацию. Как известно, в связи с ситуацией в Украине находиться там очень рискованно».