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Определились финалисты Лиги чемпионов УЕФА

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Английский «Манчестер Сити» обыграл испанский «Реал» и теперь в финале Лиги чемпионов УЕФА сыграет с итальянским «Интером».

Матч на стадионе «Сити оф Манчестер» завершился со счетом 4:0 в пользу коллектива Хосепа Гвардиолы.

Мячи забили Бернарду Силва (23-я, 37-я минуты), Хулиан Альварес (91-я). Автогол в свой актив записал бразильский защитник мадридского клуба Эдер Милитао (76-я).

Первая встреча в Мадриде завершилась вничью (1:1).

Днём ранее в финал пробился «Интер», который по сумме двух матчей обыграл «Милан» (2:0, 1:0).

Финал ЛЧ пройдет на стадионе «Ататюрк Олимпьят» в Стамбуле 10 июня.

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