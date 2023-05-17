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Продолжаются учебные сборы военнообязанных (фото)

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В соответствии с планом боевой подготовки, утвержденным министром обороны, в Н-ской воинской части продолжаются учебные сборы, проводимые в целях совершенствования боевых навыков военнообязанных запаса.

Как сообщает Минобороны, в рамках учений исполняющий обязанности начальника Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению Главного управления по личному составу полковник Эльшад Абилов посетил воинскую часть, где проводятся сборы, и поинтересовался нуждами призывников.

На встрече с военнообязанными, призванными из запаса, полковник Э.Абилов рассказал о важности учебных сборов.

Было отмечено, что военнообязанные не должны забывать о боевых навыках и опыте, обретенных во время службы, быть морально-психологически готовыми к любой боевой обстановке.

На встрече также были проведены просветительские беседы в духе приверженности национально-духовным ценностям, государственности и патриотизму.

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