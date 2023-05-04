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Израиль уверен в способности Ирана создать 5 ядерных бомб

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Иран располагает запасами обогащенного урана, достаточными для производства пяти ядерных бомб, утверждает министр обороны Израиля Йоав Галант.

«Не надо заблуждаться: Иран не ограничится созданием одной ядерной бомбы. К настоящему времени он обогатил уран до 20 и 60% в количестве, которого достаточно для производства пяти ядерных бомб», — сказал в Афинах греческому коллеге Николасу Панайотопулосу глава оборонного ведомства Израиля, которого цитирует в четверг газета The Times of Israel.

При этом Галант предупредил, что «обогащение Тегераном урана до 90% стало бы большой ошибкой и могло бы воспламенить регион».

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