Эль Мюрид: Если что не так — Азербайджан мигом выйдет из трехстороннего соглашения и попросит миротворцев на выход

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Политический обозреватель Эль Мюрид в своем тг-канале высказал свое мнение о ситуации на Лачинском коридоре.

«Азербайджан явочным порядком взял под контроль Лачинский коридор, единственную связь Карабаха с Арменией, и обживается в нем», — заявил эксперт.

«Что характерно: Россия, чьих миротворцев просто выдворили за пределы и оставили сиротливо наблюдать со стороны, никаких красных линий не чертит, Медведева с Рогозиным на арену не выпускает.

Потому что если что не так — Азербайджан мигом выйдет из трехстороннего соглашения и попросит миротворцев вообще на выход. А тогда в Армении силы, призывающие заканчивать имитацию дружбы с Кремлем, получат сразу фору и шанс», — добавил Эль Мюрид.