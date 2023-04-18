В Азербайджане проводятся учебные сборы военнообязанных

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В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2023 год, в Н-ской воинской части проводятся учебные сборы группы военнообязанных.

Как сообщает Минобороны, после прохождения соответствующей регистрации в штабе сборного пункта и врачебного осмотра привлеченные к сборам военнообязанные были обеспечены военной формой и другими видами обеспечения.

Основной целью сборов с участием военнообязанных является совершенствование их боевых навыков, военной квалификации и опыта, а также знакомство с современным вооружением и военной техникой, имеющимися в арсенале нашей армии, и освоение правил их эксплуатации.