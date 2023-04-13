«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мнения

Эльхан Шахиноглу: И пока они это делают, мы тоже будем вмешиваться во внутренние дела Ирана

После того, как Азербайджан выслал четырех сотрудников посольства Ирана в Баку, в руководстве исламской республики поняли, что с ней не шутят и у отношений есть риск обострения, состоялся двухраундовый переговорный процесс по линии Байрамов-Абдоллахиян. Вчера же посол Ирана Аббас Мусави провел встречу с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым.

Ситуация усугубилась и вернулась на момент до атаки на посольство Азербайджана в Тегеране, когда была дипломатическая активность между странами. Комментируя Minval.az сложившуюся обстановку, политолог Эльхан Шахиноглу заявил, что Азербайджан не заинтересован в обострении отношений с Ираном, но для этого и сам Тегеран должен отказаться от провокаций разного рода.

«Конечно же, телефонные беседы министров иностранных дел двух стран, а также встреча посла Ирана с помощником президента Азербайджана — это хорошо, но этого мало. Этим не решить существующие проблемы. Мы и ранее видели такие ситуации, но потом отношения вновь портились, потому что внутри Ирана относительно Азербайджана нет единого мнения», — сказал эксперт.

По его словам, для этого нужно, чтобы все политическое руководство страны или, точнее сказать, все органы власти должны принять единое решение для предотвращения провокаций, и только после этого отношения улучшатся.  А не так, чтобы МИД вел переговоры, а КСИР занимался своей провокационной деятельностью информационного характера.

«Как Иран договорился с Саудовской Аравией при посредничестве Китая налаживать отношения без провокаций, примерно такое же решение должно быть в отношении Азербайджана», — добавил он.

Шаиноглу добавил, что победа Азербайджана во Второй Карабахской войне  беспокоит определенные круги в Иране.

«Хотя правительство Роухани и поздравляло Азербайджан с победой, однако нынешнее правительство пытается что-то доказать Баку путем провокаций. Тегеран должен поменять свою политику в отношении нашей страны», — сказал он.

Говоря о том, насколько вероятно становление Азербайджана частью антииранской коалиции, политолог сказал, что официальный Баку не раз заявлял о том, что он не будет принимать участие в антииранкской коалиции и предоставлять свою территорию в качестве антииранского плацдарма, поскольку это не соответствует национальным интересам Азербайджана.

«Однако агрессивная политика Тегерана в отношении Баку, а также непрекращающиеся провокации вынуждают Азербайджан углублять отношения с Израилем, США и Турцией. Они вмешиваются в наши внутренние дела, и пока они будут это делать, мы тоже будем вмешиваться во внутренние дела Ирана. Поскольку ситуация сложная, мы даже если и не вступаем в антииранскую коалицию, но укрепляем военные отношения с США и Израилем», — резюмировал он.

Ниджат Гаджиев 

Теги:
Из этой рубрики
Мнения

Эльхан Шахиноглу: И пока они это делают, мы тоже будем вмешиваться во внутренние дела Ирана

2023/04/13, 11:30
Screenshot 439
Мнения

Подобными провокациями ход истории не изменить

2023/04/13, 11:12
ukr voen15
Мнения

Майкл Кларк: У украинцев есть только одна попытка

2023/04/12, 20:28
korot 1 2
Мнения

Игорь Коротченко: Мировое армянство слишком охамело, если думает, что Россия признает независимость Карабаха

2023/04/12, 14:48
rasim musabekov
Мнения

Расим Мусабеков: Террористическое давление Ирана на Азербайджан терпит крах

2023/04/12, 11:05
mars
Мнения

Ученый не верит в отправку Маском человека на Марс

2023/04/12, 01:00
general karauz
Мнения

Генерал Карауз: Иран является новым прибежищем и родиной Армении

2023/04/12, 00:23
azay guliev
Мнения

Гулиев: Армянская провокация направлена ​​на срыв переговоров в Вашингтоне

2023/04/11, 23:42
djafarov
Мнения

Джафаров: Одной из основных целей этой провокации было введение миссии ОДКБ

2023/04/11, 22:18