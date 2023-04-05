Мне тяжело представляется военный конфликт между Азербайджаном и Ираном — сразу же вступит войну Турция. Да и азербайджанская армия сама по себе очень сильная и боеспособная. Об этом, как сообщает Minval, заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, комментируя ситуацию в регионе Южного Кавказа.

«Азербайджанская армия очень сильная и боеспособная, она способна «навешать» иранской армии, тем более если в ситуацию вмешается Турция. Но я думаю, что все сейчас происходит на уровне угроз, потому что в реальности стороны не заинтересованы в боестолкновениях.

Я ожидаю эскалацию, военные инциденты, а вот прямые боестолкновения – вероятность крайне малая», – считает он.

По его словам, в данной ситуации невелики шансы и у Армении: «взывать на помощь к России и ОДКБ – это ни о чем», а граница с ней – «это не зона жизненных интересов для Тегерана».

«Иранцы будут ездить на танках туда-сюда, пугать Азербайджан и Турцию, но проблема в том, что они не пугаются и даже, наверное, сами хотят, чтобы Иран «дернулся». В такой перспективе для Израиля и США выпадает шанс воспользоваться ситуацией. Кроме того, не надо забывать, что в Южном Азербайджане, который является частью одного большого Азербайджана, живет много-много азербайджанцев, я бы сказал пару десятков миллионов, называют цифру от 18 до 28, но это очень много для Ирана. И как они отреагируют на попытку воевать с азербайджанской армией? Это же один народ. Совершенно неизвестно. Как бы потом не начались внутренние проблемы у самого Ирана. Поэтому бряцание оружием еще не означает, что иранцы попытаются его применить», – подчеркнул Арестович.