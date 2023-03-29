Азербайджан продает оружие и боеприпасы США.

Об этом заявил министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев, передает Report.

«Когда меня назначили на эту должность, мне поставили задачи. Об этих задачах я неоднократно говорил в прессе: налаживание тесных отношений с Турцией и Израилем, общение с их комитетами оборонной промышленности и совместная работа. Мы работаем совместно уже много лет. Это проявилось и в Отечественной войне.

Тем не менее, наше направление в этой области – работать вместе с наиболее развитыми странами мира.

С этой точки зрения не может быть такого государства, которое не зависело бы ни от кого в плане вооружений. Даже США закупают оружие у нас и других стран», — сказал министр.