Пекин видит, как бездарно действует Кремль в своей агрессии против Украины, а потому не станет ввязываться в эту войну и не будет поставлять оружие России.

Такое мнение высказал специальный советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэниел Райс в комментарии журналистам в Киеве, пишет «Укринформ».

«Иран оказался достаточно безрассудным, чтобы присоединиться. Я не думаю, что Китай присоединится. Я думаю, что Си Цзиньпин увидел каждую ошибку Путина и не захочет присоединиться к… идиотам. Я не ожидаю присоединения или поставок», – заявил Райс.

Он также напомнил, что иранская помощь России оказалась малоэффективной. Если сначала иранские дроны дали России краткосрочные результаты в войне, то сейчас ВСУ уже справляются с ними довольно эффективно.