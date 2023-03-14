Отношения Азербайджана и Ирана все больше обостряются. После теракта в азербайджанском посольстве в Тегеране ситуация утихла и почти ушла с повестки дня, но теперь иранский военный самолет пролетел около азербайджанской границы, причем возле освобожденных территорий. По этому поводу МИД и Минобороны Азербайджана выступили с совместным заявлением, однако Тегеран на это никак не отреагировал. Данная обстановка в регионе говорит о том, что события развиваются не лучшим образом, в особенности между двумя странами.

«Иран один за другим делает такие шаги для того, что подтолкнуть Азербайджан к каким-либо компромиссам во внешней и внутренней политике. А Азербайджан в ответ говорит: «Идите лесом!». Я не знаю, насколько иранцы поймут эту идиому русского языка, но я думаю, что суть поймут», — сказал Minval.az депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

По его словам, то, что иранский самолет пролетал возле границ Азербайджана, преследовало военные задачи.

«Когда военный самолет приближается к границам той или иной страны, активизируются радары систем ПВО. Фактически этот самолет выполнял разведывательный полет для того, чтобы засечь активизированные радары и системы ПВО Азербайджана. Думаю, что это известно и азербайджанским военным, и вряд ли они поддались бы военным провокациям Ирана. Но я думаю, что подобного рода военные полеты и провокационные учения у наших границ являются серьезным основанием для того, чтобы Азербайджан интенсифицировал переговоры с США», — сказал эксперт.

Аналитик добавил, что Азербайджан получает техническую поддержку у США для охраны наших границ, а подобные действия Ирана дают нам основания для проведения соответствующих переговоров с США, чтобы еще больше укрепить нашу южную границу, новую часть особенно, которую мы взяли под контроль, прогнав оттуда войска Армении.

«Подобные действия Ирана должны получать жесткое сопротивление со стороны Азербайджана, что и делается. И надежды на то, что нас можно принудить к принятию каких-то решений под давлением иранской муллократии, напрасны», — добавил он.

Парламентарий полагает, что в ответ на эти действия Тегерана Азербайджан будет укреплять свой военный потенциал и связи с государствами, которые в состоянии помочь Баку дать надлежащий отпор неправовым притязаниям Ирана.

Депутат также считает, что Азербайджан не станет обращаться в СБ ООН, потому что все возможные санкции в отношении Ирана со стороны ООН уже применены.

«Ну, а ожидать того, что в отношении Ирана будут приняты военные действия, не приходится. Поэтому я не вижу пока в этом никакой необходимости. Но то, что нужно провести консультации с теми странами, которые с настороженностью относятся к гегемонистским амбициям Ирана – это однозначно. Минимум это Турция, Пакистан, Израиль. Полагаю, что и с их стороны, соответствующие разговоры будут. Ожидается визит Раиси в Турцию, и я думаю, что президент братской Турции Эрдоган объяснит ему кое-какие вещи для того, чтобы они не заигрывали с агрессией», — подчеркнул он.

Говоря о новости, которая была распространена в эти дни в турецкой прессе, о том, что Иран собирается перебросить в Карабах около 4 тысяч прокси сил, эксперт сказал, что сомневается в правдивости этой информации.

«Я сомневаюсь в информации о том, что Иран намерен отправить в Карабах около 4 тысяч прокси. Это будет означать крах для Армении. Потому она объявила себя страной западных ценностей и при этом в военном плане сотрудничает с Ираном и Россией. Это будет полный крах для Армении. Военный баланс это не изменит. Однако такие же 4 тысяч могут войти в Иран, где азербайджанское население ждет прямой поддержки, чтобы восстать и сбросить этот муллократический режим», — резюмировал он.

Ниджат Гаджиев