”Мы хотим, чтобы Азербайджан и Армения сами подготовили текст мирного договора», — об этом заявил главный советник Госдепартамента США по Кавказу Луи Боно.

По его словам, единственный путь к миру между Ереваном и Баку — это диалог: “Мы не видим другого пути для установления долгосрочного и сбалансированного мира, кроме тесного сотрудничества со сторонами, с лидерами Армении и Азербайджана. Мы пытаемся облегчить путь к миру”.

Л.Боно сказал, что стороны должны сами подготовить текст и условия мирного договора: «Потому что любой долгосрочный, устойчивый и сбалансированный мир возможен только усилиями обеих сторон».