Азербайджан и руководство страны прилагают большие усилия для того, чтобы в регионе установился мир и стабильность.

Об этом заявил для Noi.md чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов.

По его словам, демаркация и делимитация государственной границы, подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией позволят достигнуть этого мира и благополучия, который в интересах всех народов региона. Кроме этого, открытие коммуникаций, как это прописано в Трехстороннем соглашении от 10 ноября, откроет новые возможности для торгово-экономического развития региона.

Комментируя Ходжалинский геноцид, когда в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские войска при поддержке расположенного в городе Ханкенди 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии атаковали и сравняли с землей город Ходжалы, который месяцами находился в осаде, дипломат назвал это одной из самых кровавых страниц конца ХХ века.

Во время этих жестоких событий были убиты 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 пожилых людей, 487 человек получили тяжелые телесные ранения по причине своей этнической принадлежности – они были азербайджанцами. В то же время были полностью уничтожены 8 семей, 130 детей потеряли одного из родителей, а 25 детей потеряли обоих родителей. В результате вероломного нападения 1275 человек были взяты в плен и заложники, подвергнуты пыткам, о судьбе 150 из них, в том числе 68 женщин и 26 детей, до сих пор ничего неизвестно.

Как отметил Гудси Османов, впервые правовую и политическую оценку этой трагедии дал общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев. По его инициативе 24 февраля 1994 года Милли Меджлис Азербайджана принял постановление «О Дне Ходжалинского геноцида», в котором раскрыл ООН, мировым державам истинную сущность этой резни, призвал мировое сообщество принять действенные меры против ее организаторов. Спустя некоторое время, в 2008 году, по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой началась международная кампания «Справедливость к Ходжалы!». Цель данной кампании донести правду о Ходжалы до мировой общественности, добиться мирового признания, политико-правовой оценки Ходжалинского геноцида, а также привлечь к ответственности виновных в данном преступлении.

«Ходжалинская трагедия как акт геноцида, уже отражена в решениях и резолюциях многих стран и международных организаций. Более 15 стран мира на парламентском уровне, а также более 25 штатов США, Организация исламского сотрудничества признали Ходжалинский геноцид», — подчеркнул азербайджанский дипломат.

Он напомнил, что в результате 44-дневной Отечественной войны Азербайджан добился справедливости и единолично выполнил резолюции Совета Безопасности ООН, освободив от оккупации свои территории. Сегодня на этих территориях, в Карабахе, проводится большая восстановительно-строительная и созидательная работа. В прошлом году первая группа жителей этих земель вернулись после 30-ти лет в свои родные дома, а именно в село Агалы Зангиланского района.