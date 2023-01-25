Российские войска усиливают давление на бахмутском и угледарском направлениях в Донецкой области. Об этом сообщила в Telegram 25 января замминистра обороны Украины Анна Маляр.

«Враг усиливает давление на бахмутском и угледарском направлениях. Идут тяжелые бои. Противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов», – говорится в сообщении.

Интенсивность боев растет, отметила замминистра.

«Сейчас на Донбассе против их преимущества в количестве бойцов и вооружения наше преимущество в профессионализме военного командования и мужестве воинов», – заявила она.