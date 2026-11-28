Бывший глава Имишлинского района Вильям Гаджиев, накануне освобожденный из заключения, впервые после выхода на свободу дал комментарий СМИ.

Вильям Гаджиев поблагодарил президента Ильхама Алиева за гуманизм и положительное решение по его обращению, связанному с состоянием здоровья, передает Qafqazinfo.

После освобождения экс-глава района посетил Аллею почетного захоронения, где возложил цветы к могилам общенационального лидера Гейдара Алиева и его супруги, известного офтальмолога Зарифы Алиевой.

По словам Гаджиева, в настоящее время он приступил к лечению.

Напомним, Вильям Гаджиев был приговорен к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы. Он условно освобожден от отбывания оставшейся части наказания в связи с состоянием здоровья и после отбытия более половины назначенного срока.