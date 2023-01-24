Россия рассматривает возможность продажи боевых вертолетов МИ-28 и КА-52 Ирану. Об этом пишет журнал Newsweek со ссылкой на анализ американского Института изучения войны (ISW).

Сообщается, что в своем очередном аналитическом отчете ISW опирается на сообщение агентства Tasnim о планах Москвы и Тегерана наладить совместное производство тех же моделей боевых вертолетов. Иранскому изданию стало известно, что руководство Ирана рассматривает возможность приобрести партию вертолетов для военно-морских и сухопутных сил страны, а также для Корпуса стражей исламской революции (КСИР).