Корабли и подводная лодка ВМС Ирана посетили порт Карачи и приняли участие в военно-морских учениях с ВМС Пакистана. Об этом сообщает The Nation.

По данным издания, в ходе визита офицеры двух флотов провели встречи, взаимные визиты, а также обсудили «вопросы, представляющие взаимный интерес».

Учения ВМС Ирана и Пакистана продемонстрировали укрепление военно-морского сотрудничества, а сам визит стал проявлением «прочных двусторонних связей между двумя братскими странами и стремлением к региональному миру», отметили в командовании ВМС Пакистана.