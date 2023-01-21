В Барселоне по обвинению в сексуальном насилии арестовали бразильского футболиста Дани Алвеса. Экс-защитник «Барселоны» и самый титулованный футболист мира (у него больше титулов, завоеванных за всю карьеру, чем у любого другого игрока в истории) отвергает обвинения, пишет ВВС.

Это было сделано после того, как после того, как судья заслушал женщину, обвиняющую футболиста в насилии. Изначально она обвинила спортсмена, находившегося на отдыхе в Барселоне, в том, что тот засунул руку ей под нижнее белье, однако теперь стали известны новые подробности случившегося.

В суде женщина заявила, что в ночном клубе Алвес попросил ее пройти с ним в туалет, где толкнул на пол, дал пощечину и изнасиловал, после чего первым вышел из туалета.

Нынешний клуб Алвеса мексиканский «Пумас» уже объявил о прекращении сотрудничества с футболистом.