Россия продолжает просить Иран и Северную Корею о помощи с ракетами и беспилотными летательными аппаратами.

Об этом заявили заместитель государственного секретаря США Венди Шерман и заместитель министра обороны по политическим вопросам Колин Кал в ходе общения с журналистами, пишет «Укринформ».

Штаты считают, что РФ продолжит углублять отношения с этими странами.

«Россия все больше будет полагаться на помощь других государств, чтобы получить вооружение, которого им не хватает», — сказал Колин Кал, назвав такие просьбы сигналом отчаяния.

По словам Шерман, они обеспокоены отношениями Российской Федерации с Ираном, поэтому продолжат следить за ее действиями в отношении производства ракет и вводить санкции.