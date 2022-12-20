Уже в ближайшие месяцы в Украину будут отправлены более 10 тысяч терминалов Starlink.

Вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина заключила соглашение с корпорацией Space Exploration Technologies Corp. Илона Маска о получении дополнительных антенн Starlink, пишет Bloomberg.

«SpaceX и Маск быстро реагируют на проблемы и помогают нам», — сказал он.

Федоров отметил, что общался с Маском лично. По его словам, миллионер заверил, что будет продолжать поддерживать Украину.

«Когда у нас был мощный блекаут, я отправил ему сообщение в тот день, и он мгновенно отреагировал и уже сделал некоторые шаги. Он понимает ситуацию», — сказал министр.

Федоров отметил, что все финансовые вопросы решены. Он добавил, что, хотя контракта еще нет, правительства нескольких стран Европейского Союза уже готовы разделить оплату за него. При этом весной Украине предстоит найти дополнительное финансирование.