Германия предоставит новый пакет помощи Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.
Новый пакет помощи включает следующие позиции:
7 зенитных установок Gepard;
100 000 аптечек;
3 бронированные мостоукладочные машины BIBER;
8 надводных беспилотников;
12 пограничных машин;
4 тысячи спальных мешков;
30 автомобилей скорой помощи.
Также Украине передадут запчасти, которые нужны для ремонта вертолетов Ми-24.
Часть техники будет поставляться со складов бундесвера, а другая часть — от промышленности, финансируемых вследствие средств инициативы правительства по модернизации. В немецком правительстве подчеркнули, что из соображений безопасности не будет сообщаться информация о способах и сроках доставки вооружения.
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