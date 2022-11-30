Не дай Бог. Мы не допускаем и даже вслух не произносим, но вдруг! Положим, что-то произойдет и наша страна не сможет одержать победу. Тогда надо будет исходить из того, что претензии будут предъявлены каждому без исключения. Безотносительно того, находится ли он на территории России или вне ее.

Об этом заявила российская журналистка, телеведущая и пропагандистка Ольга Скабеева.

«Просто, те, кто за пределами России, будут немедленно арестованы. Пособник ли он путинского режима или мимо проходил – неважно. Виноватыми будем все. Поэтому и исходим от того, что на кону стоит и существование страны, и существование каждого гражданина Российской федерации. И наша будущая жизнь в том числе – сколь-нибудь беззаботная.

Поэтому, чтобы без гаагских трибуналов, возбуждения уголовных дел, компенсаций, репараций – чтобы ничего этого не было, нужна такая активизация боевых действий, и так надо жать и давить, чтобы они обращались к нам для перемирия или установки мира», — отметила она.

