Матч группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре между сборными Ирана и Уэльса закончился со счетом 2:0. Это игра второго тура группы B. Она прошла на стадионе «Ахмед бин Али» в городе Эр-Райян.

На 85-й минуте матча с поля был удален вратарь валлийцев Уэйн Хеннеси, который сбил за пределами штрафной игрока сборной Ирана Мехди Тареми. Хеннесси стал первым удаленным игроком ЧМ-2022.

Иранский защитник Рузбех Чешми забил гол на последних минутах добавленного времени. Через две минуты Рамин Резаян удвоил преимущество иранской сборной. Он забил на последней минуте матча.

Второй матч группы B между сборными Англии и США пройдет сегодня в 00:00 по Баку.