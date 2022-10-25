Тьери Вале, руководитель Координационного центра за свободу совести, действующего во Франции, подверг жесткой критике президента страны Эммануэля Макрона за его последнее заявление в связи с Азербайджаном.

В открытом обращении под заголовком «Доверие не может быть достигнуто без правды», опубликованном в журнале «Causeur», французский правозащитник отметил, что своим заявлением Макрон поставил под угрозу хрупкий мир на Южном Кавказе, пишет «Тренд».

Он заявил, что Макрон также ставит под сомнение роль Европейского союза в процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений.

В обращении отмечается, что слова Макрона о том, что «Карабах — это сердце Армении», сказанные на фоне такого важного шага, как признание сторонами территориальной целостности и суверенитета друг друга на Пражской встрече, является неуважением к международным нормам и нанесло удар по этой договоренности.

«Ставя под угрозу роль Европы в хрупком мирном процессе, Макрон «еще больше подтолкнул Южный Кавказ в сторону России», — отметил Вале, назвав известное заявление Макрона «самым неудачным дипломатическим ходом Франции в постсоветский период».

Правозащитник также обвинил Макрона, который пытался оправдать свое заявление «приверженностью моральным ценностям», в лицемерии.

«Не думаю, что трагедия в Ходжалы, которая является самой черной страницей карабахского конфликта, может вписаться, как вы говорите, в рамки «борьбы за толерантность, которую ведет Армения». И зная это, молчать об этом — неуважение к принципу «равенства», который является основополагающим принципом Франции», — добавил Вале.

Вале посоветовал Макрону быть приверженным истинным моральным ценностям Франции, «призвать своих друзей в Армении признать преступление в Ходжалы, совершенное предыдущим режимом этой страны».

«Это может стать настоящим вкладом Франции в мир на Южном Кавказе, в котором он действительно нуждается», — написал он.

Цитируя сказанное членом коалиции «Ходжалы: Признание во имя примирения», известным правозащитником, председателем объединения «Матери Сребреницы» Мунирой Субашич на конференции, состоявшейся две недели назад в Женеве, в Совете ООН по правам человека, Вале завершил свое обращение словами «Примирение не может быть достигнуто без доверия, а доверие — без правды».