Участник неонацистского движения из Нидерландов Стефан Вейкамп, известный как «голландский Гитлер», приговорен судом немецкого Мюнстера к восьми месяцам лишения свободы условно за разжигание ненависти.

Поводом стали его высказывания во время демонстрации в Мюнстере 19 июля 2025 года. Вейкамп публично восхвалял Адольфа Гитлера, называя его «гением» и «непревзойденным чудом света», а также заявлял о своей любви к нему, пишет Bild.

Судья отметила, что свобода слова имеет границы, которые обвиняемый явно переступил. В частности, суд признал разжиганием ненависти его слова о том, что в случае победы Германии во Второй мировой войне все присутствующие сегодня приветствовали бы Гитлера нацистским приветствием.

Поскольку Вейкамп ранее не был судим, восемь месяцев заключения заменили трехлетним испытательным сроком. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 1 тыс. евро и покрыть судебные расходы.

Приговор пока не вступил в законную силу.