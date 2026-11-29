Демократы пообещали начать масштабные расследования в отношении миллиардеров — союзников президента США Дональда Трампа после прихода к власти, а также выяснить, как политика главы Белого дома сказалась на их доходах.

Об этом пишет The Guardian.

В частности, после получения контроля над конгрессом в результате победы на промежуточных выборах Демократическая партия намерена провести расследования в отношении нескольких миллиардеров, связанных с движением MAGA, из высокотехнологичной и криптовалютной отраслей.

По данным The Guardian, под пристальным вниманием окажутся глава SpaceX Илон Маск, основатель и гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг и криптовалютные магнаты, включая основателя Binance Чанпэна Чжао.

В материале отмечается, что, согласно сентябрьскому докладу Forbes, состояние самого Трампа с момента его переизбрания выросло на $2,7 млрд. При этом значительную роль в увеличении его состояния сыграли «криптовалютные проекты и зарубежные сделки».

Также выгоду от возвращения Трампа в Белый дом получили его сыновья — Эрик и Дональд-младший. Ожидается, что конгресс также проверит, как их связи с Овальным кабинетом способствовали их обогащению.

В ноябре юристы Белого дома и Минюста направили ведущим демократам в конгрессе письма с угрозами, пишет The Guardian. В них демократов предупреждали о возможности проведения проверок или возникновения уголовных обвинений, если будет принято решение о начале расследования в отношении некоторых крупных спонсоров Трампа и получаемых ими федеральных контрактов.

Ученые и юристы, которые изучили финансовые операции президента США, считают, что имеется достаточно свидетельств того, что связи Трампа с некоторыми донорами наносят ущерб американской демократии.

«Личное состояние Трампа, его семьи и ближайшего окружения, а также его собственные амбициозные проекты финансируются теми самыми технологическими магнатами, чье богатство и влияние выросли благодаря политике и действиям нынешней администрации. Трамп и его семья даже не пытаются скрывать сближение с криптовалютными магнатами и совершенно открыто используют подход «услуга за услугу» в этой отрасли», — заявил экономист Корнеллского университета Эсвар Прасад.

По данным организации Democracy Defenders Fund, компании Маска во время правления Трампа получили госконтракты в общей сложности на $6 млрд, пока миллиардер управлял DOGE. Еще $10 млрд были получены после того, как Маск покинул свой пост.

Также исследование организации показало, что 25 федеральных ведомств и министерств «предприняли действия, которые принесли или потенциально могли принести пользу его компаниям».

Что касается Хуанга — глава Nvidia в прошлом году оказался среди крупнейших спонсоров строительства бального зала Белого дома. По данным Public Citizen, он пожертвовал на этот проект $25 млн.