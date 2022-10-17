Корпус Стражей Исламской революции Ирана (КСИР) начал военные учения сухопутных войск у реки Араз.

Учения, проводимые под лозунгом «Сильный Иран», проводятся с целью повышения военной мощи войск и в соответствии с ежегодной программой.

Командующий Сухопутными войсками Корпуса стражей исламской революции заявил, что месседжем этих учений для соседних стран является мир, дружба и укрепление стабильной безопасности, а для врагов Ирана — то, что КСИР готов защищать границы страны и решительно противостоять любым угрозам.